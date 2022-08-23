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    Сесар Навас высказался о вылете «Рубина» из РПЛ

    Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о том, что казанская команда впервые с 2003 года не играет в высшем дивизионе.

    – Как «Рубин» докатился до Первой лиги?

    – Это очень неожиданная ситуация. «Рубин» демонстрировал высокий уровень игры, пока легионеры не решили покинуть команду. Клуб приложил большие экономические усилия, чтобы приобрести этих игроков и возлагал на них серьeзные надежды.

    Естественно, что их потеря отразилась на выступлениях «Рубина». В идеале хотелось бы иметь базу молодых, перспективных россиян, но заменить иностранцев без потери качества было очень сложно.

    Странно и тяжело видеть «Рубин» в Первой лиге, но в жизни иногда приходится учиться на трудных и болезненных ситуациях. Нам всем нужно много работать, ещe усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть команду в РПЛ.

    • «Рубин» финишировал на 15-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
    • В Первой лиге команда набрала 11 очков в 6 турах и идет на 6-й строчке.

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    Источник: «Чемпионат»

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