Экс-защитник «Рубина» Навас охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о Луисе Гарсии. Испанский специалист в ближайшее время станет главным тренером «Спартака».

«Луис Гарсия – очень опытный тренер. В Испании он выделяется тем, что делает свои команды очень крепкими. Модель его игры не заточена только на нападение или только на оборону. Скорее, он умеет сочетать достаточно эффективный атакующий стиль, не делая команду чисто атакующей.

В обороне ему обычно удаeтся сделать свои команды тактически сильными и не пропускающими голы. Гарсия очень разносторонний тренер. Он также выделяется своими человеческими качествами. В его командах всегда царит отличная рабочая атмосфера, поскольку он очень близок к игрокам», – сказал Навас.