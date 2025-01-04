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    • Сесар Навас одним словом охарактеризовал нового спортивного директора «Спартака»

    Сесар Навас одним словом охарактеризовал нового спортивного директора «Спартака»

    Экс-защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас оценил решение «Спартака» назначить Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

    «Кахигао – очень известный человек в мире элитного футбола. Я не знаю его лично, но у меня есть друзья, которые работали с ним. И я не понаслышке знаю, что он является эталоном в мире спортивного менеджмента.

    У него была потрясающая работа в течение многих лет в «Арсенале». Он был одним из участников великих лет лондонского клуба. Великий профессионал и человек с особой способностью находить таланты.

    «Спартак» нанял отличного спортивного директора. Желаю Франсису удачи и больших успехов в его новом приключении», – сказал Навас.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.01.2025 10:10
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    Комментарии (11)
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    SLADE2019
    1735976457
    Посмотрим, посмотрим. Дай бог.
    Ответить
    k611
    1735976577
    Посмотрим как себя покажет в наших реалиях...
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    Taps
    1735978440
    Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
    Ответить
    alefreddy
    1735979054
    посмотрим на приключения лишь бы пользу приносили
    Ответить
    subbotaspartak
    1735979422
    Да пущай ужо работает
    Ответить
    Цугундeр
    1735980213
    Сказал.., и к банкомату побежал.
    Ответить
    zigbert
    1735983002
    Главное чтобы у него наладилась связь со Станковичем и принятием общих решений. Его опыт может пригодится Спартаку.
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1735988370
    Очередной распильщик бюджета.
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