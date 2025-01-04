Сесар Навас одним словом охарактеризовал нового спортивного директора «Спартака»

Экс-защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас оценил решение «Спартака» назначить Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

«Кахигао – очень известный человек в мире элитного футбола. Я не знаю его лично, но у меня есть друзья, которые работали с ним. И я не понаслышке знаю, что он является эталоном в мире спортивного менеджмента.

У него была потрясающая работа в течение многих лет в «Арсенале». Он был одним из участников великих лет лондонского клуба. Великий профессионал и человек с особой способностью находить таланты.

«Спартак» нанял отличного спортивного директора. Желаю Франсису удачи и больших успехов в его новом приключении», – сказал Навас.