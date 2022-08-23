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    Сесар Навас рассказал, звали ли его в «Спартак» в 2016 году

    Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас ответил, было ли у него предложение от «Спартака».

    • Сообщалось, что испанец мог перейти в «Спартак» в 2016 году.
    • Тогда команду должен был возглавить Курбан Бердыев.
    • Тренер собирался пригласить в московский клуб Наваса и Кристиана Нобоа.

    «С тех пор прошло много времени. В футбольном мире есть некий внутренний код, не позволяющий раскрывать определeнные вещи. Каждый игрок, тренер или президент клуба может много рассказать о трансферных вариантах, которые были близки к осуществлению, но так и не случились.

    Я считаю, что джентльмен не должен предавать огласке некоторые ситуации. Это вопрос уважения. «Спартак» – клуб и команда огромного масштаба. Немногие футболисты отказались бы играть за них.

    Но в моей карьере была куча ситуаций, когда я мог оказаться в другой команде, но всe обламывалось на финальном этапе. Я никогда не расстраивался по этому поводу.

    Наоборот, всегда был благодарен тем командам и тренерам, которые хотели видеть меня у себя», – сказал Навас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11418

      Алексей З 2 часа назад

      Респект.
      Просто и доходчиво. Вот бы нашим это усвоить.

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