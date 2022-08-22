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    Смородская считает, что Зарема должна уйти из «Спартака» вместе с Федуном: «А то устроили цирк!»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская

    «Леонид Арнольдович очень долго занимался «Спартаком». Были взлеты и падения. Футбол он безусловно любил. Но стабильности у него не получилось.

    Сейчас в «Спартаке» будет перезагрузка, которая пойдет на пользу клубу. Дальше будет лучше.

    Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк! Без сомнений, стадион — это светлое пятно. Стадион отличный! За много лет нужно было что-то сделать», — сказала Смородская.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18645

      Persona_non_Grata 6 минут назад

      Айайай - как же это раньше то её не спросили ??? ....

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