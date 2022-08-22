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  • Смородская считает, что Зарема должна уйти из «Спартака» вместе с Федуном: «А то устроили цирк!»

Смородская считает, что Зарема должна уйти из «Спартака» вместе с Федуном: «А то устроили цирк!»

22 августа 2022, 17:56
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская

«Леонид Арнольдович очень долго занимался «Спартаком». Были взлеты и падения. Футбол он безусловно любил. Но стабильности у него не получилось.

Сейчас в «Спартаке» будет перезагрузка, которая пойдет на пользу клубу. Дальше будет лучше.

Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк! Без сомнений, стадион — это светлое пятно. Стадион отличный! За много лет нужно было что-то сделать», — сказала Смородская.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1661180845
Айайай - как же это раньше то её не спросили ??? ....
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Shamil79
1661181694
сама ушла...значит и другая должна
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Беспонтий
1661183217
цирк это в плацкарте мокрое бельё которая сама стирала сохнет до сих пор холодный чай и тоже вечное нытьё так выдаваемое вроде бы за разговор
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Ill Ich
1661191196
Большие чудаки всё-таки в клубе "Химки" рулят делами! Когда хорошо - то плохо, когда плохо - то тоже нехорошо.
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balam
1661236688
жабу в Спартак!
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