Слуцкий остался недоволен полем на стадионе «Волги»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Волгой» (2:1) в 6-м туре Первой лиги. Казанская команда вырвала победу на 92-й минуте.

– Мы понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры «Волги», и «Волга» дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для «Волги», неудачно складывался результат. Несмотря на быстрый гол, мы еще в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков.

Пенальти? Не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления, понятно, владели большим преимуществом. Наверно, не хватило разнообразия атакующих действий в финальной трети, чтобы больше моментов возникало. Понятно, что их все равно было много. Рад, что проявили характер и смогли забить уже в компенсированное время.

– Что скажете про поле?

– Поле плохое.