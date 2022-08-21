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    Слуцкий остался недоволен полем на стадионе «Волги»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Волгой» (2:1) в 6-м туре Первой лиги. Казанская команда вырвала победу на 92-й минуте.

    – Мы понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры «Волги», и «Волга» дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для «Волги», неудачно складывался результат. Несмотря на быстрый гол, мы еще в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков.

    Пенальти? Не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления, понятно, владели большим преимуществом. Наверно, не хватило разнообразия атакующих действий в финальной трети, чтобы больше моментов возникало. Понятно, что их все равно было много. Рад, что проявили характер и смогли забить уже в компенсированное время.

    – Что скажете про поле?

    – Поле плохое.

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    Источник: сайт «Рубина»

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