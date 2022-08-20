Карпин: «Министр бредит, когда говорит, что Fan ID почти не повлиял на посещаемость»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну.
Чиновник на этой неделе высказал мысль, что введение паспортов болельщика (Fan ID) практически не влияет на посещаемость матчей.
«Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чем здесь дискутировать? Если это бред», – сказал Карпин.
- С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.