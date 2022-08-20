Карпин: «Министр бредит, когда говорит, что Fan ID почти не повлиял на посещаемость»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну.

Чиновник на этой неделе высказал мысль, что введение паспортов болельщика (Fan ID) практически не влияет на посещаемость матчей.

«Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чем здесь дискутировать? Если это бред», – сказал Карпин.