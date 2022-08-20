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  • Карпин: «Министр бредит, когда говорит, что Fan ID почти не повлиял на посещаемость»

Карпин: «Министр бредит, когда говорит, что Fan ID почти не повлиял на посещаемость»

20 августа 2022, 23:02
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну.

Чиновник на этой неделе высказал мысль, что введение паспортов болельщика (Fan ID) практически не влияет на посещаемость матчей.

«Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чем здесь дискутировать? Если это бред», – сказал Карпин.

  • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: телеграм-канал «ФК «Ростов» || Желто-синие будни»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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MaxRnD
1661027159
Валера, напихай волкам позорным
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deinego77@yandex.ru
1661027413
Молодец Валера! Правду говорит, а остальные сопли жуют - боятся.
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ySS
1661027576
Настоящий министр!))
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GoLenaStop
1661028797
А, ведь пустые трибуны теперь - уже не из-за ковида... Цифровые технологии = бабло чиновникам. Стадионы превратили в аэропорты - свою воду нельзя, еду нельзя...орать нельзя... ПЛАТИ за ВСЁ по месту , но с накруткой 1000% Таким образом, посетить стадион - не для наших нищих граждан. А, все что происходит теперь со спортом и стадионами - просто ШеНима Х УйНя!
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Серёга Краснодарский
1661033169
Дедов танки не сдержали. А вас хваленые сельмаш Рсм.. бумажка сдержала? Это вопрос.
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zigbert
1661082646
Футбол всегда был популярен в Ростове а этот закон тормозит посещаемость а клуб несет убытки.
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