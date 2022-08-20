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    Карпин: «Министр бредит, когда говорит, что Fan ID почти не повлиял на посещаемость»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил министру спорта Ростовской области Самвелу Аракеляну.

    Чиновник на этой неделе высказал мысль, что введение паспортов болельщика (Fan ID) практически не влияет на посещаемость матчей.

    «Когда министр спорта Ростовской области говорит, такое чувство, что он бредит. По-другому не скажешь. О чем здесь дискутировать? Если это бред», – сказал Карпин.

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: телеграм-канал «ФК «Ростов» || Желто-синие будни»

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    20.08.2022 23:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8505

      GoLenaStop 25 минут назад

      А, ведь пустые трибуны теперь - уже не из-за ковида...
      Цифровые технологии = бабло чиновникам.
      Стадионы превратили в аэропорты - свою воду нельзя, еду нельзя...орать нельзя...
      ПЛАТИ за ВСЁ по месту , но с накруткой 1000%
      Таким образом, посетить стадион - не для наших нищих граждан.
      А, все что происходит теперь со спортом и стадионами - просто ШеНима Х УйНя!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5232

      ySS 45 минут назад

      Настоящий министр!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3652

      minaev23 48 минут назад

      Молодец Валера! Правду говорит, а остальные сопли жуют - боятся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50092

      MaxRnD 52 минуты назад

      Валера, напихай волкам позорным

      6
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