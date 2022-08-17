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    Минспорт Ростовской области: «Роль Fan ID в пустых трибунах совсем мизерная»

    Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян не считает, что введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) влияет на посещаемость матчей РПЛ.

    «Мы отучили людей ходить на спортивные сооружения во время пандемии. И я думаю, что это главная причина. Люди научились заниматься онлайн или на природе, сознание немного поменялось. Они теперь не понимают: зачем платить за это деньги? Нужно время, чтобы перестроиться. Совсем мизерную долю сыграл Fan ID.

    В резком падении посещаемости «Ростов Арены» также виноват закрытый аэропорт Платов. Пассажиры на поездах предпочитают ехать на море, а не на футбольные матчи.

    Основная задача Fan ID — обеспечение безопасности в месте массового скопления людей. Я оформил паспорт болельщика за семь минут», – сказал Аракелян.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: 161.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      crf575757 45 минут назад

      Это ж надо ляпнуть такую глупость!!! А еще министр спорта! Позорище! Глаза разуй на все прошлые годы! Сравни посещаемость нынешнюю на стадионах где нет карты болельщика! Опозорился на всю страну своим высказыванием в угоду высшему руководству. ПОДАВАЙ СКОРЕЕ В ОТСТАВКУ!!!

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      Рейтинг: +773

      Riot Zero > crf575757 22 минуты назад

      Действительно чушь несёт, даже при разрешённых 50% заполняемости во время пандемии, людей хоть и в масках больше было чем сейчас.

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