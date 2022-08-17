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  • Минспорт Ростовской области: «Роль Fan ID в пустых трибунах совсем мизерная»

Минспорт Ростовской области: «Роль Fan ID в пустых трибунах совсем мизерная»

17 августа 2022, 14:36
7

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян не считает, что введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) влияет на посещаемость матчей РПЛ.

«Мы отучили людей ходить на спортивные сооружения во время пандемии. И я думаю, что это главная причина. Люди научились заниматься онлайн или на природе, сознание немного поменялось. Они теперь не понимают: зачем платить за это деньги? Нужно время, чтобы перестроиться. Совсем мизерную долю сыграл Fan ID.

В резком падении посещаемости «Ростов Арены» также виноват закрытый аэропорт Платов. Пассажиры на поездах предпочитают ехать на море, а не на футбольные матчи.

Основная задача Fan ID – обеспечение безопасности в месте массового скопления людей. Я оформил паспорт болельщика за семь минут», – сказал Аракелян.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: 161.ru
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Комментарии (7)
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crf575757
1660737532
Это ж надо ляпнуть такую глупость!!! А еще министр спорта! Позорище! Глаза разуй на все прошлые годы! Сравни посещаемость нынешнюю на стадионах где нет карты болельщика! Опозорился на всю страну своим высказыванием в угоду высшему руководству. ПОДАВАЙ СКОРЕЕ В ОТСТАВКУ!!!
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Sergh4
1660749901
Людей за дураков держит что ли?! Или сам косит под такого!?
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MaxRnD
1660752437
Было бы глупо, если бы человек, находящийся на госслужбе, заявил что-либо против FAN_ID (т.е. официальной позиции власти). А так-то мудак конечно ...
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Боцман52
1660759592
Это как это он за семь минут и на гос. услугах все сделал и в МФЦ съездил
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Popados
1660805880
Первое конечно Fan Id.А вообще при таком качестве игры за что платить?
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Серёга Краснодарский
1660859824
Статья считаю чушь полная. Болелы объясните причину почему у вас пустой стадион. Паспорт болельщика вам закрыл дорогу? А где Сельмаш Рсм и т. д. Все это пустые слова если бумажка стала вам шлагбаумом?
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