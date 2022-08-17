Минспорт Ростовской области: «Роль Fan ID в пустых трибунах совсем мизерная»

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян не считает, что введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) влияет на посещаемость матчей РПЛ.

«Мы отучили людей ходить на спортивные сооружения во время пандемии. И я думаю, что это главная причина. Люди научились заниматься онлайн или на природе, сознание немного поменялось. Они теперь не понимают: зачем платить за это деньги? Нужно время, чтобы перестроиться. Совсем мизерную долю сыграл Fan ID.

В резком падении посещаемости «Ростов Арены» также виноват закрытый аэропорт Платов. Пассажиры на поездах предпочитают ехать на море, а не на футбольные матчи.

Основная задача Fan ID – обеспечение безопасности в месте массового скопления людей. Я оформил паспорт болельщика за семь минут», – сказал Аракелян.