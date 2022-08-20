В «Рубине» отреагировали на готовность Тарасова вернуться в клуб

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слова полузащитника Дмитрия Тарасова о готовности вернуться в казанский клуб.

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича [Слуцкого]. Они в великолепных отношениях.

Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов.

Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам. Но Дима наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!» – сказал Яровинский.