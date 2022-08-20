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    В «Рубине» отреагировали на готовность Тарасова вернуться в клуб

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слова полузащитника Дмитрия Тарасова о готовности вернуться в казанский клуб.

    «У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича [Слуцкого]. Они в великолепных отношениях.

    Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов.

    Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам. Но Дима наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!» – сказал Яровинский.

    • Тарасов уже выступал за «Рубин» с февраля по декабрь 2020 года.
    • В октябре 2021-го он объявил о приостановке карьеры.
    • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -182

      Fenix forever 1 час назад

      Дима просто троллил =====Ну так потролльте в ответ. Типа -----Дима, мы принимаем твое предложение.Приезжай. Зарплата маленькая, но ты сам вызвался. Мужик сказал --мужик сделал. Ты мужик ? Обещаем интересный путь --кровь, пот и слезы. Будет что вспомнить в старости.)))

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      Рейтинг: +25517

      vladimir-7 3 часа назад

      Он играл с февраля по декабрь, теперь будет играть с декабря 2022 г. по февраль
      2023 г., но во дворе по месту жительства.

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