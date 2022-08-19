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    Данни прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

    Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Я очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесет много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов.

    С Дзюбой «Адана Демирспор» точно будет забивать много голов! Желаю Артему больших побед и крепко обнимаю его», — сказал Данни.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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