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    Только один клуб готов подписать Роналду

    Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть в Лиге чемпионов.

    По информации CBS Sports, только дортмундская «Боруссия» готова подписать португальца. Немецкий клуб рассмотрит как покупку, так и аренду 37-летнего футболиста.

    Варианты с переходом в «Севилью» и «Атлетико» исключены.

    Сам Роналду готов перейти в «Боруссию». Помимо игры в Лиге чемпионов он может стать первым футболистом, победившим в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • В феврале ему исполнится 38 лет.

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    Источник: CBS Sports

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    Сегодня, 16:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99

      Miru mir 21 минуту назад

      чтобы сыграть в Лиге чемпионов.--------
      Кто еще в его возрасте хочет Лигу Чемпионов ? Все только о тихом завершении каръеры с большой зарплатой думают.Где нибудь у арабских шейхов, Китае или МЛМ.

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      Рейтинг: +14867

      Fusballer 1 час назад

      Вот бы к Дзюбе его) К туркам

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      Рейтинг: +99

      Miru mir > Fusballer 25 минут назад

      Да ты гонишь.

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