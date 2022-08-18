Только один клуб готов подписать Роналду

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть в Лиге чемпионов.
По информации CBS Sports, только дортмундская «Боруссия» готова подписать португальца. Немецкий клуб рассмотрит как покупку, так и аренду 37-летнего футболиста.
Варианты с переходом в «Севилью» и «Атлетико» исключены.
Сам Роналду готов перейти в «Боруссию». Помимо игры в Лиге чемпионов он может стать первым футболистом, победившим в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- В феврале ему исполнится 38 лет.
Источник: CBS Sports