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    Камоцци: «Дзюба может стать звездой турецкого чемпионата»

    Франко Камоцци, экс-советник президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Артем Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге. В «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым игроком и звездой турецкого чемпионата, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол.

    Дзюба может быть таким же востребованным в Турции, как в России. Все зависит от него — как он пройдет адаптацию, как будет тренироваться и выкладываться на поле», — сказал Камоцци.

    • 33-летний Дзюба – свободный агент.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      Miru mir 2 часа назад

      Звездой российского порновидео стал, осталось показать что он вроде как бы футболист.И может там звездочкой промелькнет на минутку.

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      Рейтинг: +200

      Аден 2 часа назад

      станет, ха-ха, вот видос его посмотрят и станет звяздой, ха-ха

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