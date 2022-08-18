Камоцци: «Дзюба может стать звездой турецкого чемпионата»

Франко Камоцци, экс-советник президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Артем Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге. В «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым игроком и звездой турецкого чемпионата, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол.

Дзюба может быть таким же востребованным в Турции, как в России. Все зависит от него — как он пройдет адаптацию, как будет тренироваться и выкладываться на поле», — сказал Камоцци.