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    В «Спартаке» объяснили, зачем направили в «Крылья Советов» запрос по трансферам Ежова и Горшкова

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил заинтересованность клуба в двух футболистах «Крыльев Советов».

    Сообщалось, что москвичи направили запрос по трансферам защитника Юрия Горшкова и хавбека Романа Ежова.

    «Мы рассматриваем многих русских футболистов РПЛ и Первой лиги. И в данном случае просто обозначили интерес.

    Попросили уточнить выкупную стоимость. Но это не значит, что мы переходим к переговорам. Ничего плохого в этом нет.

    Сумма выкупа игроков составляет около 3 миллионов евро? Я пока не получил ответ «Крыльев». Соответственно разговаривать пока не о чем», – сказал Мележиков.

    • 24-летний Ежов стоит 1,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Ежов провел 5 матчей, забил гол, сделал ассист.
    • 23-летний Горшков сыграл 5 матчей. Рыночная стоимость – 1,7 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +484

      Спартач80 1 час назад

      Ну это лучше,чем пачками бразильцев,а потом откупаться тоннами бабла,после их шантажа-"мы свалим"...

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