В «Спартаке» объяснили, зачем направили в «Крылья Советов» запрос по трансферам Ежова и Горшкова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил заинтересованность клуба в двух футболистах «Крыльев Советов».
Сообщалось, что москвичи направили запрос по трансферам защитника Юрия Горшкова и хавбека Романа Ежова.
«Мы рассматриваем многих русских футболистов РПЛ и Первой лиги. И в данном случае просто обозначили интерес.
Попросили уточнить выкупную стоимость. Но это не значит, что мы переходим к переговорам. Ничего плохого в этом нет.
Сумма выкупа игроков составляет около 3 миллионов евро? Я пока не получил ответ «Крыльев». Соответственно разговаривать пока не о чем», – сказал Мележиков.
- 24-летний Ежов стоит 1,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Ежов провел 5 матчей, забил гол, сделал ассист.
- 23-летний Горшков сыграл 5 матчей. Рыночная стоимость – 1,7 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»