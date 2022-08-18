В «Спартаке» объяснили, зачем направили в «Крылья Советов» запрос по трансферам Ежова и Горшкова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил заинтересованность клуба в двух футболистах «Крыльев Советов».

Сообщалось, что москвичи направили запрос по трансферам защитника Юрия Горшкова и хавбека Романа Ежова.

«Мы рассматриваем многих русских футболистов РПЛ и Первой лиги. И в данном случае просто обозначили интерес.

Попросили уточнить выкупную стоимость. Но это не значит, что мы переходим к переговорам. Ничего плохого в этом нет.

Сумма выкупа игроков составляет около 3 миллионов евро? Я пока не получил ответ «Крыльев». Соответственно разговаривать пока не о чем», – сказал Мележиков.