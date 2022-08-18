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  • «Ты посмешище русского футбола. Будем тебя мутузить». Порноактриса Беркова и Алибасов-младший вызвали Тарасова на бой

«Ты посмешище русского футбола. Будем тебя мутузить». Порноактриса Беркова и Алибасов-младший вызвали Тарасова на бой

18 августа 2022, 12:43
8

Российская и украинская певица, актриса, порноактриса Елена Беркова и сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший обратились к экс-игроку сборной России Дмитрию Тарасову. Они вызвали спортсмена на бой.

«Эй, Дима Тарасов, ты говоришь, что спорт – это твоя жизнь. Сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Ты посмешище русского футбола.

Я вызываю тебя на бой! И бери с собой свою женушку Настю Костенко, которая постоянно тебе поддакивает и скрывает твои абьюзерские отношения в семье», – сказала Беркова.

«Дима, спортсменом ты был, а стал блогером – мелкой сошкой в шоу-бизнесе. В шоу-бизнесе рулил и будет рулить Бари Алибасов, поэтому тебе здесь не место. Мы хотим выбить из тебя желание приходить на наше поприще, не справившись в своем», – добавил Алибасов.

«Если Настя не справится, можешь ее заменить», – сказала Беркова.

«Нам без разницы, с кем тебя мутузить», – заключил Алибасов.

  • Тарасов со своей женой Костенко ранее снялись в эротической фотосессии.
  • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
  • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1660817108
Великолепная футбольная новость. Деградация спорт. журналистики зашкаливает.
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vladik12
1660818912
Какие персоны в топе - такие и новости, Шахта.
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Enter2006
1660820519
Порноактриса Беркова? Я вообще-то здесь за футбольными новостями... ((
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derrik2000
1660830296
Рекламу и таким, СКАНДАЛЬНЫМ способом, делают! Не исключаю, что эти двое именно по настоятельной просьбе самого Тарасова в инете высказались: многие, ведь, и не знают, что Тарасов с женой стали фотомоделями. Вот их и раскручивют.
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АЛЕКС 58
1660831097
А Бузов был в любимой футболке с президентом на эротической фотосессии?
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Ill Ich
1660835728
Зачем э т о на футбольном сайте? Сезон в разгаре, и новостей про футбол, по идее, предостаточно.
Ответить
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