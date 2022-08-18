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    «Ты посмешище русского футбола. Будем тебя мутузить». Порноактриса Беркова и Алибасов-младший вызвали Тарасова на бой

    Российская и украинская певица, актриса, порноактриса Елена Беркова и сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший обратились к экс-игроку сборной России Дмитрию Тарасову. Они вызвали спортсмена на бой.

    «Эй, Дима Тарасов, ты говоришь, что спорт – это твоя жизнь. Сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Ты посмешище русского футбола.

    Я вызываю тебя на бой! И бери с собой свою женушку Настю Костенко, которая постоянно тебе поддакивает и скрывает твои абьюзерские отношения в семье», – сказала Беркова.

    «Дима, спортсменом ты был, а стал блогером – мелкой сошкой в шоу-бизнесе. В шоу-бизнесе рулил и будет рулить Бари Алибасов, поэтому тебе здесь не место. Мы хотим выбить из тебя желание приходить на наше поприще, не справившись в своем», – добавил Алибасов.

    «Если Настя не справится, можешь ее заменить», – сказала Беркова.

    «Нам без разницы, с кем тебя мутузить», – заключил Алибасов.

    • Тарасов со своей женой Костенко ранее снялись в эротической фотосессии.
    • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
    • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16763

      Cleaner 33 минуты назад

      Алибасов-младший тоже порноактер? Пропиарился на фоне ФУТБОЛИСТА Тарасова и доволен...(((

      0
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      Рейтинг: +4370

      Enter2006 1 час назад

      Порноактриса Беркова? Я вообще-то здесь за футбольными новостями... ((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7854

      vladik12 > Enter2006 51 минуту назад

      Так до осени 2020 мы тоже думали, что Дзюбиньо - это футболист.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7854

      vladik12 2 часа назад

      Какие персоны в топе - такие и новости, Шахта.

      1
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      Рейтинг: +714

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Великолепная футбольная новость.
      Деградация спорт. журналистики зашкаливает.

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