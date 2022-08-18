«Ты посмешище русского футбола. Будем тебя мутузить». Порноактриса Беркова и Алибасов-младший вызвали Тарасова на бой

Российская и украинская певица, актриса, порноактриса Елена Беркова и сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший обратились к экс-игроку сборной России Дмитрию Тарасову. Они вызвали спортсмена на бой.

«Эй, Дима Тарасов, ты говоришь, что спорт – это твоя жизнь. Сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Ты посмешище русского футбола.

Я вызываю тебя на бой! И бери с собой свою женушку Настю Костенко, которая постоянно тебе поддакивает и скрывает твои абьюзерские отношения в семье», – сказала Беркова.

«Дима, спортсменом ты был, а стал блогером – мелкой сошкой в шоу-бизнесе. В шоу-бизнесе рулил и будет рулить Бари Алибасов, поэтому тебе здесь не место. Мы хотим выбить из тебя желание приходить на наше поприще, не справившись в своем», – добавил Алибасов.

«Если Настя не справится, можешь ее заменить», – сказала Беркова.

«Нам без разницы, с кем тебя мутузить», – заключил Алибасов.