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    Агент прояснил будущее Мораты в «Атлетико»

    Хуанма Лопес, агент нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, дал понять, что игрок останется в мадридском клубе.

    Сообщалось, что 29-летний футболист может уйти в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов.

    «Все хорошо, очень хорошо. Сейчас Альваро находится в «Атлетико», и его все устраивает.

    У него действующий контракт с клубом, и он намерен остаться здесь», – сказал агент.

    • Мората последние 2 сезона провел в аренде в «Ювентусе».
    • В 1-м матче после возвращения в «Атлетико» форвард оформил дубль в ворота «Хетафе» (3:0).
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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