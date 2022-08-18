Агент прояснил будущее Мораты в «Атлетико»

Хуанма Лопес, агент нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, дал понять, что игрок останется в мадридском клубе.
Сообщалось, что 29-летний футболист может уйти в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов.
«Все хорошо, очень хорошо. Сейчас Альваро находится в «Атлетико», и его все устраивает.
У него действующий контракт с клубом, и он намерен остаться здесь», – сказал агент.
- Мората последние 2 сезона провел в аренде в «Ювентусе».
- В 1-м матче после возвращения в «Атлетико» форвард оформил дубль в ворота «Хетафе» (3:0).
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
Источник: Mundo Deportivo