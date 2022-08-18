Агент прояснил будущее Мораты в «Атлетико»

Хуанма Лопес, агент нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, дал понять, что игрок останется в мадридском клубе.

Сообщалось, что 29-летний футболист может уйти в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов.

«Все хорошо, очень хорошо. Сейчас Альваро находится в «Атлетико», и его все устраивает.

У него действующий контракт с клубом, и он намерен остаться здесь», – сказал агент.