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  • За месяц в РПЛ произошли три тренерских увольнения: пострадали «Урал», «Химки» и «Торпедо»

За месяц в РПЛ произошли три тренерских увольнения: пострадали «Урал», «Химки» и «Торпедо»

18 августа 2022, 10:42

Премьер-лига стартовала 15 июля. За это время клубы сыграли пять туров. И старт с точки зрения управленческих решений получился крутым: сразу три команды уволили тренеров.

Как это было.

«Химки» шли на седьмом месте, но все равно распрощались с Юраном

9 августа на «Бомбардире» вышел материал, где мы попытались осмыслить отставку Сергея Юрана из «Химок»:

Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

Получалось действительно не очень логично: Юран влетел с «Химками» в топ-7, но все равно потерял рабочее место. Удивлены были и сами футболисты. Резиуан Мирзов, например, удивлялся: «При Юране «Химки» вылезли из такой ямы. Выдали хороший старт. Результат был. Пожелали на прощании друг другу удачи».

Была версия, которую запустил журналист и инсайдер Иван Карпов: Юран в конце прошлого сезона предлагал «Ростову» устроить договорной матч. Но: а) Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что у него нет никаких документов, подтверждающих эту историю; б) В «Ростове» также опровергли версию Карпова.

«Торпедо» не усилилось в межсезонье, но уволило Бородюка после неудачного старта

В прошлом сезоне Первой лиги «Торпедо» под руководством Александра Бородюка заняло первое место и напрямую вышло в РПЛ. В межсезонье команда, по данным Transfermarkt, потратила около 300 тысяч евро на новичков и на этом остановилась. В «Торпедо» пришло немного действительно сильных и популярных игроков:

Из шестерых остальных новичков только у трех был опыт игры в Премьер-лиги – и то на уровне нескольких неполных матчей.

В итоге в пяти стартовых турах РПЛ «Торпедо» набрало очки лишь в одном матче – ничья с «Крыльями» 1:1. Во всех остальных «Торпедо» проиграло с общим счетом 2:11. После пяти матчей «Торпедо» идет на предпоследнем месте, что привело к увольнению Бородюка.

Что будет дальше? Возможно, капитальная перестройка. «Спорт-Экспресс» 17 августа написал, что одновременно с Бородюком из клуба ушел гендиректор Денис Маслов (а еще спортивный директор Максим Ляпин) – его заместителем будет Илья Геркус. Пока это неофициальная информация, но Геркус уже прокомментировал ее и даже назвал возможного сменщика Бородюка: «Я честно не знаю. Происходят какие-то движения. В телеграмах все знают, а я не знаю. Если назначат, позову ли Кержакова? Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры».

«Урал» уволил Шалимова – это была самая ранняя отставка в этом сезоне РПЛ

Игорь Шалимов перестал тренировать «Урал» после четвертого тура. Вот краткий дайджест по успехам клуба с начала сезона до того момента:

1. «Урал» был единственным клубом, который проиграл все четыре встречи на старте.

2. «Урал» на момент увольнения Шалимова шел на последнем месте.

3. За четыре встречи «Урал» забил один гол, но пропустил 10.

Журналисты спросили у президента клуба Григория Иванова о причинах увольнения Шалимова. И да, дело действительно в результатах: «Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина».

В пользу Шалимова в этой ситуации можно назвать два аргумента. Первый – календарь: на старте сезона «Урал» бодался с неравными себе ЦСКА, «Краснодаром», «Спартаком» и примерно одинаковым по силе «Оренбургом». Второй – слабая работа на трансферном рынке в это межсезонье.

Сейчас с «Уралом» будет работать Виктор Гончаренко.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Химок», официальный сайт «Торпедо», официальный сайт «Урала»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Урал Химки Торпедо Юран Сергей Шалимов Игорь Бородюк Александр
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