«Ужасный старт». Умяров – о своей игре за «Спартак» в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен своей игрой на старте сезона-20022/23.

– Показалось, что ты начал сезон не совсем удачно. Как с этим справился?

– Старт сезона в моем исполнении вышел ужасным. Честно, не знаю, почему так. На тренировках все было хорошо. А в матчах случалось такое, что вижу партнера – и не могу правильно отдать ему пас.

Случались ошибки, которые вообще никогда раньше не допускал. Наверное, это больше связано с психологией.

Сказалась трехмесячная пауза. Тяжело оказалось войти в сезон. Надеюсь, этот отрезок уже позади.