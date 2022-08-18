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  • «Ужасный старт». Умяров – о своей игре за «Спартак» в новом сезоне

«Ужасный старт». Умяров – о своей игре за «Спартак» в новом сезоне

18 августа 2022, 07:51
2

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен своей игрой на старте сезона-20022/23.

– Показалось, что ты начал сезон не совсем удачно. Как с этим справился?

– Старт сезона в моем исполнении вышел ужасным. Честно, не знаю, почему так. На тренировках все было хорошо. А в матчах случалось такое, что вижу партнера – и не могу правильно отдать ему пас.

Случались ошибки, которые вообще никогда раньше не допускал. Наверное, это больше связано с психологией.

Сказалась трехмесячная пауза. Тяжело оказалось войти в сезон. Надеюсь, этот отрезок уже позади.

  • Умяров поучаствовал во всех 6 матчах нового сезона.
  • Он провел на поле 448 минут.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ после 5 туров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (2)
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SLADE2019
1660810984
Будет у него и ужасная середина дистанции и ужасный финиш. Продавать его надо, хоть за сколько.
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VVM1964
1660822331
Осознаешь - уже хорошо , исправляй ситуацию !!!
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