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    «Ужасный старт». Умяров – о своей игре за «Спартак» в новом сезоне

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен своей игрой на старте сезона-20022/23.

    – Показалось, что ты начал сезон не совсем удачно. Как с этим справился?

    – Старт сезона в моем исполнении вышел ужасным. Честно, не знаю, почему так. На тренировках все было хорошо. А в матчах случалось такое, что вижу партнера – и не могу правильно отдать ему пас.

    Случались ошибки, которые вообще никогда раньше не допускал. Наверное, это больше связано с психологией.

    Сказалась трехмесячная пауза. Тяжело оказалось войти в сезон. Надеюсь, этот отрезок уже позади.

    • Умяров поучаствовал во всех 6 матчах нового сезона.
    • Он провел на поле 448 минут.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ после 5 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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