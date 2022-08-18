«Ужасный старт». Умяров – о своей игре за «Спартак» в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен своей игрой на старте сезона-20022/23.
– Показалось, что ты начал сезон не совсем удачно. Как с этим справился?
– Старт сезона в моем исполнении вышел ужасным. Честно, не знаю, почему так. На тренировках все было хорошо. А в матчах случалось такое, что вижу партнера – и не могу правильно отдать ему пас.
Случались ошибки, которые вообще никогда раньше не допускал. Наверное, это больше связано с психологией.
Сказалась трехмесячная пауза. Тяжело оказалось войти в сезон. Надеюсь, этот отрезок уже позади.
- Умяров поучаствовал во всех 6 матчах нового сезона.
- Он провел на поле 448 минут.
- «Спартак» лидирует в РПЛ после 5 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»