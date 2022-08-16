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  • Овечкин нанесет символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак»

Овечкин нанесет символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак»

16 августа 2022, 19:55
7

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин нанесет символический удар по мячу перед матчем 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо» — «Спартак» и сделает символический удар по мячу», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

  • «Динамо» примет «Спартак» в субботу, 20 августа.
  • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
  • Он провел на поле 11 минут и забил после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (7)
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вальтер79
1660670167
может Овечкина в нападении выпустить против спартака)))
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Romeo 123
1660670463
Опять проиграют овца невезучий
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Plyash
1660671652
Что за мода пошла,приглашать всех и вся.Смысл этого действа?
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ySS
1660677706
Это хорошо! На удачу Спартаку!))
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alefreddy
1660678560
зачем такой пиар если он сказал что терпеть не может красно белых
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Дядя Серёжа
1660700385
Тренироваться надо, а он мячики пинает, как же рекорд Грецки?
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zigbert
1660714729
Ничего удивительного, ведь Овечкин уже прижился в футбольном Динамо.
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