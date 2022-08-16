Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Овечкин нанесет символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак»

    Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин нанесет символический удар по мячу перед матчем 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

    «Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо» — «Спартак» и сделает символический удар по мячу», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

    • «Динамо» примет «Спартак» в субботу, 20 августа.
    • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут и забил после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

    Новости по теме
    Абаскаль не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Romeo 123 9 минут назад

      Опять проиграют овца невезучий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1327

      вальтер79 14 минут назад

      может Овечкина в нападении выпустить против спартака)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11