Овечкин нанесет символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак»

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин нанесет символический удар по мячу перед матчем 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо» — «Спартак» и сделает символический удар по мячу», — сообщили в пресс-службе «Динамо».