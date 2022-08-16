Овечкин нанесет символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак»

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин нанесет символический удар по мячу перед матчем 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».
«Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо» — «Спартак» и сделает символический удар по мячу», — сообщили в пресс-службе «Динамо».
- «Динамо» примет «Спартак» в субботу, 20 августа.
- В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
- Он провел на поле 11 минут и забил после голевого паса пяткой от Федора Смолова.
Источник: «Чемпионат»