Малком, Миранчук и Промес – в сборной 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной пятого тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Крыльев Советов», «Ростова», «Оренбурга», «Пари НН», «Зенита», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Химок».

Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Александр Сильянов («Ростов»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Николай Калинский («Пари НН»), Квинси Промес («Спартак»);

Нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Александр Руденко («Химки»).