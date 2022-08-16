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    Малком, Миранчук и Промес – в сборной 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной пятого тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Крыльев Советов», «Ростова», «Оренбурга», «Пари НН», «Зенита», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Химок».

    Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»);

    Защитники: Александр Сильянов («Ростов»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

    Полузащитники: Малком («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Николай Калинский («Пари НН»), Квинси Промес («Спартак»);

    Нападающие: Мохамед Конате («Ахмат»), Александр Руденко («Химки»).

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    Источник: WhoScored

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