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    РПЛ. «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

    «Динамо» и «Краснодар» не выявили сильнейшего в матче пятого тура чемпионата России. Встречу посетили более 19 тысяч зрителей.

    Москвичи идут на пятом месте, «Краснодар» – на шестом.

    «Динамо» продолжает идти без поражений в официальных матчах при тренере Славише Йокановиче.

    «Краснодар» не побеждает «Динамо» на его поле с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро (Лесовой, 81), Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулeв (Макаров, 46).

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков (Сорокин, 85), Ионов (Манелов, 85), Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба (Баньяц, 66), Олусегун.

    Предупреждения: Гагнидзе, 37; Паршивлюк, 45+6; Фомин, 84 – Сперцян, 12; Ионов, 77; Сафонов, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2022 21:59
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +24659

      JTherry 1 час назад

      в общем-то красивой игры и не ожидалось от этих команд, проблемы в обеих в составах... побегали, размялись, вечером уже не жарко было...)

      1
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      Рейтинг: +4009

      ААМ 1 час назад

      Краснодар выглядел более симпатично, но не наиграл на гол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19616

      derrik2000 1 час назад

      Мне Краснодар больше сегодня понравился.
      У Динамо, по-моему, с уходом Шварца как-то пропала "искорка".

      0
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      Рейтинг: +666

      Fju-2 > derrik2000 16 минут назад

      Искорка пропала раньше, с уходом Воронина.

      0
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      Рейтинг: +8478

      GoLenaStop 1 час назад

      Чуть подправлю в заголовке "сыграли вничью" на - "не забили ни одного гола".
      Ощущение такое, что обе команды хотели зайти с мячом в чужие ворота...
      Куча ошибок при передачах.
      Игра была не очень интересная, без интриги.
      У Динамо получилось широко играть в атаке.
      Краснодару - надо учиться дальним ударам.
      Результат справедливый.
      Всем хороших матчей.
      С ув.

      1
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      Рейтинг: +16995

      житель СПб 1 час назад

      Немного несуразный матч... Обе команды не проявили системной игры, плановой... Интересный лишь один момент: когда после игровой ситуации (или не совсем игровой, а с нарушением динамовца - там пороговая ситуация) динамовцы не проявили фейр-плей и играли до конца. Вопрос неоднозначный - но выглядит очень некрасиво - тем более, что у Динамо - это система...

      0
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      Рейтинг: +7093

      владимир миронов 1 час назад

      Игра равных команд,быки были чуточку сильней,я так думаю.

      0
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      Рейтинг: +65783

      portero 1 час назад

      С одной стороны могли забить и взять три очка, с другой и ничейка в Москве тоже неплохо.....

      3
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      Рейтинг: +16995

      житель СПб > portero 1 час назад

      По очкам - пожалуй, именно так.

      0
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      Рейтинг: +3933

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Игра конечно никакая. Кто потерял очки? Скорее Динамо дома. Быки на выезде забрали 2 очка у Динамо и в свой актив записали одно очко. Этот результат больше всего устроил всех конкурентов.

      1
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      Рейтинг: +5126

      ySS 1 час назад

      Не впечатлили, ни те, ни другие

      3
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      Рейтинг: +16995

      житель СПб > ySS 1 час назад

      Согласен...

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      Рейтинг: +16806

      paracetamol 1 час назад

      Молодцы быки, хоть и не выиграли, но повозили ментов изрядно!

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