РПЛ. «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

«Динамо» и «Краснодар» не выявили сильнейшего в матче пятого тура чемпионата России. Встречу посетили более 19 тысяч зрителей.

Москвичи идут на пятом месте, «Краснодар» – на шестом.

«Динамо» продолжает идти без поражений в официальных матчах при тренере Славише Йокановиче.

«Краснодар» не побеждает «Динамо» на его поле с 2016 года.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро (Лесовой, 81), Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулeв (Макаров, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков (Сорокин, 85), Ионов (Манелов, 85), Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба (Баньяц, 66), Олусегун.

Предупреждения: Гагнидзе, 37; Паршивлюк, 45+6; Фомин, 84 – Сперцян, 12; Ионов, 77; Сафонов, 84.

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