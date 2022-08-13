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РПЛ. «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

13 августа 2022, 21:59
15

«Динамо» и «Краснодар» не выявили сильнейшего в матче пятого тура чемпионата России. Встречу посетили более 19 тысяч зрителей.

Москвичи идут на пятом месте, «Краснодар» – на шестом.

«Динамо» продолжает идти без поражений в официальных матчах при тренере Славише Йокановиче.

«Краснодар» не побеждает «Динамо» на его поле с 2016 года.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро (Лесовой, 81), Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулeв (Макаров, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков (Сорокин, 85), Ионов (Манелов, 85), Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба (Баньяц, 66), Олусегун.

Предупреждения: Гагнидзе, 37; Паршивлюк, 45+6; Фомин, 84 – Сперцян, 12; Ионов, 77; Сафонов, 84.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Комментарии (15)
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Cubinec1989
1660417465
Тяжёлый выезд для быков. На последних минутах подсели физически
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paracetamol
1660417486
Молодцы быки, хоть и не выиграли, но повозили ментов изрядно!
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ySS
1660417550
Не впечатлили, ни те, ни другие
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Кузьмич на трибуне
1660417772
Игра конечно никакая. Кто потерял очки? Скорее Динамо дома. Быки на выезде забрали 2 очка у Динамо и в свой актив записали одно очко. Этот результат больше всего устроил всех конкурентов.
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portero
1660417784
С одной стороны могли забить и взять три очка, с другой и ничейка в Москве тоже неплохо.....
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GoLenaStop
1660418406
Чуть подправлю в заголовке "сыграли вничью" на - "не забили ни одного гола". Ощущение такое, что обе команды хотели зайти с мячом в чужие ворота... Куча ошибок при передачах. Игра была не очень интересная, без интриги. У Динамо получилось широко играть в атаке. Краснодару - надо учиться дальним ударам. Результат справедливый. Всем хороших матчей. С ув.
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derrik2000
1660418636
Мне Краснодар больше сегодня понравился. У Динамо, по-моему, с уходом Шварца как-то пропала "искорка".
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ААМ
1660419278
Краснодар выглядел более симпатично, но не наиграл на гол.
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JTherry
1660419648
в общем-то красивой игры и не ожидалось от этих команд, проблемы в обеих в составах... побегали, размялись, вечером уже не жарко было...)
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ZAITZEFF2011
1660427385
Динамо в этом сезоне выглядит не командой а стадо баранов. Нет целостной игры и мысли. После ухода Шварца команду совсем не узнать. Краснодар пытается в конвульсиях показать игру с привлечением собственных воспитанников, но на перспективу это не вариант. Две обрызганные команды пытались играть в футбол , НО ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ПЛОХО. Обе команды с такой игрой не могут рассчитывать на положительный исход по окончанию сезона.
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