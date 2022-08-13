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    Бундеслига. «Байер» Лунева, «РБ Лейпциг» Тедеско и «Герта» Шварца потеряли очки во втором туре

    Завершились еще несколько матчей второго тура чемпионата Германии.

    «Байер» с Андреем Луневым в воротах дома проиграл «Аугсбургу» – 1:2.

    «РБ Лейпциг», играя весь второй тайм вдесятером, упустил победу над «Кельном».

    «Герта» на своем поле сыграла вничью с «Айнтрахтом».

    Германия. Бундеслига. 2-й тур

    Байер – Аугсбург – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Йенсен, 15; 1:1 – Арангис, 43; 1:2 – Хан, 82.

    РБ Лейпциг – Кельн – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вернер, 36; 1:1 – Диц, 40; 2:1 – Нкунку, 56; 2:2 – Гвардиол (в свои ворота), 72.

    Удаление: Собослай, 45+1 – нет.

    Герта – Айнтрахт – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сердар, 3; 1:1 – Камада, 48.

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    Источник: «Бомбардир»

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