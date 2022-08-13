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  • Мантуан: «Когда мне было 6 лет, я забил 76 голов за сезон в мини-футболе»

Мантуан: «Когда мне было 6 лет, я забил 76 голов за сезон в мини-футболе»

13 августа 2022, 14:50
1

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей рекордной результативности в детстве.

– Самая безумная история из детства?

– Так как вся моя жизнь связана с футболом, расскажу футбольную. Мне было шесть лет, я участвовал в своем первом мини-футбольном турнире и за сезон забил 76 голов.

Для шестилетнего парня это был какой-то феноменальный показатель. В «Коринтиансе» ни до, ни после этого никто столько не забивал.

Так что забивать я люблю с самого-самого детства.

– Ты говорил, что с детства привык преодолевать сложности. Что ты имел ввиду?

– Самые сложные эпизоды, когда я получал травмы крестообразных связок. Было тяжело. В том числе психологически.

Но благо, моя семья всегда была рядом. Родители говорили мне, чтобы я не опускал рук и продолжал работать.

Эти моменты закалили мой характер. И даже сделали меня сильнее. Сейчас чувствую себя замечательно.

  • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
  • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
  • Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво
Комментарии (1)
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Vitaga
1660396935
да ппц ... ))) я как то в 7летнем возрасте забил 21 гол за одну игру ... и чем тут гордиться то?
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