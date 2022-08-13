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    Мантуан: «Когда мне было 6 лет, я забил 76 голов за сезон в мини-футболе»

    Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своей рекордной результативности в детстве.

    – Самая безумная история из детства?

    – Так как вся моя жизнь связана с футболом, расскажу футбольную. Мне было шесть лет, я участвовал в своем первом мини-футбольном турнире и за сезон забил 76 голов.

    Для шестилетнего парня это был какой-то феноменальный показатель. В «Коринтиансе» ни до, ни после этого никто столько не забивал.

    Так что забивать я люблю с самого-самого детства.

    – Ты говорил, что с детства привык преодолевать сложности. Что ты имел ввиду?

    – Самые сложные эпизоды, когда я получал травмы крестообразных связок. Было тяжело. В том числе психологически.

    Но благо, моя семья всегда была рядом. Родители говорили мне, чтобы я не опускал рук и продолжал работать.

    Эти моменты закалили мой характер. И даже сделали меня сильнее. Сейчас чувствую себя замечательно.

    • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
    • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
    • Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

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    Источник: Sport24

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