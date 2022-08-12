Зиньковский заявил, что травма Мозеса даст возможность проявить себя в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме одноклубника Виктора Мозеса.
«Виктор – хороший футболист, очень квалифицированный игрок, один из лидеров команды. Это большая потеря.
Это возможность для меня проявить себя? Да, в том числе. Думаю, будет больше времени проявить себя, а дальше посмотрим, как все сложится», – сказал Зиньковский.
- Нигериец травмировался в субботнем матче с «Уралом» (2:0).
- У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
- Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.
Источник: ютуб-канал «Спартака»