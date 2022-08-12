Зиньковский заявил, что травма Мозеса даст возможность проявить себя в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме одноклубника Виктора Мозеса.

«Виктор – хороший футболист, очень квалифицированный игрок, один из лидеров команды. Это большая потеря.

Это возможность для меня проявить себя? Да, в том числе. Думаю, будет больше времени проявить себя, а дальше посмотрим, как все сложится», – сказал Зиньковский.