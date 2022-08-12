Смородская прокомментировала трансфер Миранчука в «Торино»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я верю в Миранчука. Абсолютно уверена, что Алексей заиграет в «Торино».

Ему надо было уходить из «Аталанты». Там не было доверия тренера. У Алексея там не получилось», – сказала Смородская.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Миранчук – воспитанник «Локомотива».

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»