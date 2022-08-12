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    Смородская прокомментировала трансфер Миранчука в «Торино»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

    «Я верю в Миранчука. Абсолютно уверена, что Алексей заиграет в «Торино».

    Ему надо было уходить из «Аталанты». Там не было доверия тренера. У Алексея там не получилось», – сказала Смородская.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «РБ Спорт»

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