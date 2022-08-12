Смородская прокомментировала трансфер Миранчука в «Торино»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
«Я верю в Миранчука. Абсолютно уверена, что Алексей заиграет в «Торино».
Ему надо было уходить из «Аталанты». Там не было доверия тренера. У Алексея там не получилось», – сказала Смородская.
- «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Миранчук – воспитанник «Локомотива».
Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»
Источник: «РБ Спорт»