В «Урале» прокомментировали возможное назначение Юрана главным тренером

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о новом главном тренере клуба после отставки Игоря Шалимова.

«На данный момент обязанности главного тренера будет исполнять Евгений Аверьянов, он готовит команду к следующему матчу. Как только будет информация о новом тренере, мы все напишем на своем сайте.

Сергей Юран в «Урале»? В интернете много чего пишут. По кандидатам решение еще не принято», – сказал Иванов.