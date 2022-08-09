В «Урале» прокомментировали возможное назначение Юрана главным тренером

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о новом главном тренере клуба после отставки Игоря Шалимова.
«На данный момент обязанности главного тренера будет исполнять Евгений Аверьянов, он готовит команду к следующему матчу. Как только будет информация о новом тренере, мы все напишем на своем сайте.
Сергей Юран в «Урале»? В интернете много чего пишут. По кандидатам решение еще не принято», – сказал Иванов.
- Юран покинул «Химки».
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.
Источник: «РБ Спорт»