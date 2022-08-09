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    В «Урале» прокомментировали возможное назначение Юрана главным тренером

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о новом главном тренере клуба после отставки Игоря Шалимова.

    «На данный момент обязанности главного тренера будет исполнять Евгений Аверьянов, он готовит команду к следующему матчу. Как только будет информация о новом тренере, мы все напишем на своем сайте.

    Сергей Юран в «Урале»? В интернете много чего пишут. По кандидатам решение еще не принято», – сказал Иванов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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