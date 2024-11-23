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  • «Алания» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Алания» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 13:50
Алания
23.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Урал
9' М. Секулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
3-4-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Плиев
6
Ышык
8
Хугаев
15
Цаллагов
45
Москаленчик
10
Хадарцев
11
Чочиев
7
Гурциев
4-4-2
71
Мамин
34
Маргасов
22
Бевеев
46
Мамин
44
Малькевич
33
Мишкич
4
Юсупов
5
Егорычев
27
Чудин
97
Воронов
10
Секулич
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
8
Хугаев
23
Нафиков
23
Нафиков
8
Хугаев
22
Бевеев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
22
Бевеев
44
Малькевич
14
Мосин
14
Мосин
44
Малькевич
97
Воронов
8
Аюпов
8
Аюпов
97
Воронов
33
Мишкич
11
Порохов
11
Порохов
33
Мишкич
Остались в запасе
Алания
Урал
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Алания - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Урала», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Урал»

«Алания» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Алания
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