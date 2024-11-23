23.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
3-4-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Плиев
6
Ышык
8
Хугаев
15
Цаллагов
45
Москаленчик
10
Хадарцев
11
Чочиев
7
Гурциев
4-4-2
71
Мамин
34
Маргасов
22
Бевеев
46
Мамин
44
Малькевич
33
Мишкич
4
Юсупов
5
Егорычев
27
Чудин
97
Воронов
10
Секулич
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
8
Хугаев
23
Нафиков
23
Нафиков
8
Хугаев
22
Бевеев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
22
Бевеев
44
Малькевич
14
Мосин
14
Мосин
44
Малькевич
97
Воронов
8
Аюпов
8
Аюпов
97
Воронов
33
Мишкич
11
Порохов
11
Порохов
33
Мишкич
Остались в запасе
Алания
Урал
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Алания - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Урала», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»