Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Урала», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Урал»