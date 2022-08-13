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    Евгений Аверьянов

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Аверьянов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 31 марта 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.08.2022 Факел 0 : 0 Урал
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