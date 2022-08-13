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    Президент «Урала» Иванов оценил дебют нового тренера Аверьянова

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Евгения Аверьянова.

    • В дебютном матче 43-летнего специалиста екатеринбургская команда набрала первое очко в новом сезоне РПЛ.
    • «Урал» в Воронеже сыграл вничью с «Факелом» – 0:0.
    • Аверьянов сменил уволенного Игоря Шалимова.

    «Ошибки у команды были. Но тренерские установки на игру выполнили. Сыграли строго в обороне, не пропустили.

    Да, было несколько ошибок. Думаю, что и он рассчитывал на другой результат», – сказал Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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