Президент «Урала» Иванов оценил дебют нового тренера Аверьянова

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Евгения Аверьянова.

В дебютном матче 43-летнего специалиста екатеринбургская команда набрала первое очко в новом сезоне РПЛ.

«Урал» в Воронеже сыграл вничью с «Факелом» – 0:0.

Аверьянов сменил уволенного Игоря Шалимова.

«Ошибки у команды были. Но тренерские установки на игру выполнили. Сыграли строго в обороне, не пропустили.

Да, было несколько ошибок. Думаю, что и он рассчитывал на другой результат», – сказал Иванов.