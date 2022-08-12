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    Тренер «Урала» Аверьянов: «Надо радоваться ничьей с «Факелом». На этом поле очень тяжело играть низом»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Факела» (0:0). Это был его дебют.

    «Надо радоваться, что взяли очко, а не проиграли. На этом поле очень тяжело играть низом, оно медленное, трава высыхала. Мне хочется верить, что мы были ближе к победе, мы не раскрывались, а старались подавить соперника. Желания победить у «Урала» было больше», – сказал Аверьянов.

    • Аверьянов сменил Игоря Шалимова.
    • «Урал» идет в РПЛ последним с 1 очком после 5 туров.
    • Следующий соперник «Урала» – «Пари НН» (20 августа).

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    12.08.2022 22:34
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