Тренер «Урала» Аверьянов: «Надо радоваться ничьей с «Факелом». На этом поле очень тяжело играть низом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Факела» (0:0). Это был его дебют.
«Надо радоваться, что взяли очко, а не проиграли. На этом поле очень тяжело играть низом, оно медленное, трава высыхала. Мне хочется верить, что мы были ближе к победе, мы не раскрывались, а старались подавить соперника. Желания победить у «Урала» было больше», – сказал Аверьянов.
- Аверьянов сменил Игоря Шалимова.
- «Урал» идет в РПЛ последним с 1 очком после 5 туров.
- Следующий соперник «Урала» – «Пари НН» (20 августа).
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»