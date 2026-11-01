Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Аверьянов - статистика

Урал-2
Россия
31 марта 1979 (47)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Урал-2
32
7
16
9
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Челябинск-2
3 : 2
27.09.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
2 : 1
20.09.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
1 : 1
13.09.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Носта
0 : 1
06.09.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Урал-2
2 : 3
30.08.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Рубин-2
1 : 2
23.08.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Урал-2
1 : 2
16.08.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Динамо Брл
3 : 1
09.08.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Урал-2
1 : 3
02.08.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Победа
4 : 1
26.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
2 : 2
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Носта
0 : 2
07.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Урал-2
6 : 3
30.05.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Акрон-2
3 : 1
24.05.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 3
17.05.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Урал-2
1 : 1
10.05.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Челябинск-2
1 : 1
03.05.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Урал-2
1 : 3
29.04.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 2
19.04.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
2 : 2
13.04.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Урал-2
1 : 1
07.04.2026
Рубин-2
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
1
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
3
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+