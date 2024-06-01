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    • Тренер «Урала» попросил прощения у болельщиков команды после вылета из РПЛ

    Тренер «Урала» попросил прощения у болельщиков команды после вылета из РПЛ

    Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов после вылета команды из РПЛ по итогам второй переходной игры с «Акроном» (2:1, первый матч 0:2) сказал, что болельщики екатеринбуржцев не заслужили такого итога.

    «Непросто комментировать такую игру. Нам очень жаль, что так произошло. До последнего верили, что сможем сделать чудо. К сожалению, не получилось.

    Впереди нас ждет ситуация, которую проходил не один клуб – «Рубин», «Динамо», «Крылья». Видимо, пришла наша очередь. Очень печально. Стоит попросить прощения у болельщиков. Знаю, что они не заслужили этого. Но так получилось.

    Каких‑то эпитетов не хотелось бы говорить. Надо принять эту ситуацию», – сказал Аверьянов.

    • Он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Виктора Гончаренко по итогам первой игры.
    • «Урал» последний раз играл в Первой лиге в сезоне‑2012/13.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2024 18:48
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    Комментарии (1)
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    PHILADELPHIA 0001
    1717262354
    Рубин Слуцкого напрямую вылетел.
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