Тренер «Урала» попросил прощения у болельщиков команды после вылета из РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов после вылета команды из РПЛ по итогам второй переходной игры с «Акроном» (2:1, первый матч 0:2) сказал, что болельщики екатеринбуржцев не заслужили такого итога.

«Непросто комментировать такую игру. Нам очень жаль, что так произошло. До последнего верили, что сможем сделать чудо. К сожалению, не получилось.

Впереди нас ждет ситуация, которую проходил не один клуб – «Рубин», «Динамо», «Крылья». Видимо, пришла наша очередь. Очень печально. Стоит попросить прощения у болельщиков. Знаю, что они не заслужили этого. Но так получилось.

Каких‑то эпитетов не хотелось бы говорить. Надо принять эту ситуацию», – сказал Аверьянов.