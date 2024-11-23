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    • «Алания» – «Урал»: прогноз на матч 20 тура российской Первой лиги, 23 ноября 2024 года

    «Алания» – «Урал»: прогноз на матч 20 тура российской Первой лиги, 23 ноября 2024 года

    23 ноября 2024 года в 15:00 по московскому времени состоится матч 20 тура Первой лиги между командами «Алания» и «Урал».

    «Алания»

    «Алания» находится на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков за 19 матчей. У команды 4 победы, 6 ничьих и 9 поражений, разница мячей -8 (12 забито, 20 пропущено). Последние три игры:

    «Урал»

    «Урал» занимает 4-е место, набрав 33 очка за 19 матчей. У команды 9 побед, 6 ничьих и 4 поражения, разница мячей +9 (29 забито, 20 пропущено). Последние три игры:

    Очные встречи

    • 31.08.24: «Урал» – «Алания» 3:1;
    • 12.05.12: «Урал» – «Алания» 2:2;
    • 11.04.12: «Алания» – «Урал» 1:2.

    Прогноз на матч «Алания» – «Урал»

    «Алания» находится в зоне вылета и борется за выживание, однако команда не показывает стабильной игры. «Урал», напротив, выступает уверенно и борется за место в верхней части таблицы. Гости имеют преимущество как по результатам текущего сезона, так и в очных встречах. Поставим на победу «Урала» (1.87).

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    Источник: «Бомбардир»

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