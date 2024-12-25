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    • Юран прошелся по Абаскалю: «Почему Угальде при тебе не забивал?»

    Юран прошелся по Абаскалю: «Почему Угальде при тебе не забивал?»

    Сергей Юран аргументировал, почему резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля далеко от реалий.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «Футболиста нужно встроить в игру новой команды так, чтобы он максимально показывал свои качества на поле. Станкович и сам был футболистом высокого уровня. Наверняка он проводил индивидуальные беседы с Угальде и какие-то нюансы ему объяснил, раз тот начал забивать по два-три-четыре гола.

    Вот лучший ответ на высказывания Абаскаля. Почему Угальде при тебе не забивал? Ты же достаточно времени с ним работал, длинные зимние сборы провeл. И если он сейчас начал забивать – значит, ты ему всe объяснил или другой тренер?

    Так что все эти разговоры про багаж – бред. И говорить «я собирал команду» – тоже некорректно. Еe клуб собирал, на свои деньги.

    А ты как тренер не смог с ней добиться положительных результатов, чтобы тебя не уволили. Вот и весь ответ», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.12.2024 23:47
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    Комментарии (2)
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    rammax fcsm
    1735162908
    Вот так люди со стенами и начинают разговаривать...
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    алдан2014
    1735164836
    Досвистелся Абаскалюшка. Ща все кому не лень на нем оторвутся
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