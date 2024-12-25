Аршавин хочет стать президентом «Зенита»

Андрей Аршавин заявил о желании занять пост президента «Зенита».

– У каждого дела есть предел. В 2020-м вы сказали, что допускаете, что в «Зените» вас готовят к тому, чтобы вы стали генеральным директором. До этого вы также говорили, что были бы не прочь поработать руководителем клуба. Сейчас ваши планы скорректировались?

– Я действительно так говорил? Очень наивно (улыбается).

– Но тем не менее.

– Если честно, всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто – руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад.