Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Титов назвал матч, который прояснит чемпионские перспективы «Спартака»

    Титов назвал матч, который прояснит чемпионские перспективы «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о важности матча с «Зенитом».

    Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

    – На трибуну Б спартаковской арены билеты не продаются. Клуб уважает мнение активных фанатов, которые игнорируют поход на футбол в условиях, при которых необходимо оформить дополнительный документ.

    – Что же, могу только похвалить «Спартак» за такое единение с фанатами, которые всегда были рядом с командой в любой точке мира. Я, кстати, тоже поддерживал их.

    Но сегодня мы говорим о важнейшей игре с «Зенитом», думаю, что руководители клуба могут пообщаться с лидерами фанатов, многих из которых знаю.

    Нужно им объяснить, что трибуна Б – это святое место для фанатов, но есть разовая акция, и нужно показать «Зениту», кто здесь хозяин, чтобы у команды была максимальная поддержка в 40 тысяч человек.

    Повторю, мартовский матч будет ключевым в весенней части чемпионата, здесь может решаться вопрос чемпионства.

    – Давно так не говорили серьезно. «Спартак» в чемпионской гонке?

    – Осталось 12 туров, «Спартак» отстает от первого места всего на два очка. Мы видели, как «Зенит» может проигрывать дома, как «Краснодар» теряет очки и уступает «Спартаку» по всем статьям.

    Так что главным амбассадором весны в РПЛ назову «Спартак», который может обыграть любого соперника.

    – Зимний перерыв для «красно‑белых» совсем некстати?

    – Банальные слова, но так и есть, ведь команда была на ходу. С другой стороны, отдыхать надо всем, в том числе и спартаковцам.

    Команда приложила много сил, чтобы добиться результата в концовке года. У меня нет никаких сомнений, что команда играла на максимуме, отдавалась физически на 100%.

    Важный момент – психология. Люди устают, выдавая максимум в каждой игре. Ты не можешь давать результат постоянно, рано или поздно на фоне усталости случится осечка.

    С нами так же было, когда казалось, что мы сильнее и вынесем любого, но порой аутсайдеры преподносили сюрпризы. «Спартак» показал классный результат, взяв 18 очков из 18, но теперь нужно восстановиться.

    Мы видим, что результат делают иностранцы, а жить в чужой стране без поддержки близких не каждый сможет.

    Новости по теме
    Титов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак» 5
    Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам 1
    Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2024 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1735155385
    Начинаются визги восторга)
    Ответить
    АлексМак
    1735155452
    какие ещё перспективы? У Сраптака перспектив нет и никогда не будет
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1735156079
    Вас еще Ростов дернет убогих
    Ответить
    Интерес
    1735156834
    Три месяца надежды,и мордой об косяк. Как уже бывало не раз.
    Ответить
    R_a_i_n
    1735157081
    Шабаш нищих импотентов начался) Утром встану, прочитаю !
    Ответить
    Plyash
    1735159353
    Егор знает,что говорит.Для меня большой секрет,что из Романцевского состава никого нет в команде.Шавло,Родионов,Аленичев,Карпин неплохо работали,но что-то не очень складывалось у них с Федуном.Что бы что-то получилось,нужно время.Но,хозяевам нужно здесь и сейчас.Так не бывает... Я очень уважаю и люблю Галицкого Сергея Николаевича,Царя и Бога Краснодарского края,но вот и он не так давно,на правах хозяина,совершил ошибку.Уточнять не буду,кто в теме,тот поймёт.А ведь Краснодар с его обалденной футбольной базой похлеще Барселоны будет.Дайте время,специалистов подберите. Подвожу итог - любой команде нужны свои корни,свои специалисты,они же и фанаты своей команды,тогда почерк и игра команды будет узнаваема,и успех будет обязательно.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 