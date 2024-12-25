Титов назвал матч, который прояснит чемпионские перспективы «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о важности матча с «Зенитом».

Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.

У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

– На трибуну Б спартаковской арены билеты не продаются. Клуб уважает мнение активных фанатов, которые игнорируют поход на футбол в условиях, при которых необходимо оформить дополнительный документ.

– Что же, могу только похвалить «Спартак» за такое единение с фанатами, которые всегда были рядом с командой в любой точке мира. Я, кстати, тоже поддерживал их.

Но сегодня мы говорим о важнейшей игре с «Зенитом», думаю, что руководители клуба могут пообщаться с лидерами фанатов, многих из которых знаю.

Нужно им объяснить, что трибуна Б – это святое место для фанатов, но есть разовая акция, и нужно показать «Зениту», кто здесь хозяин, чтобы у команды была максимальная поддержка в 40 тысяч человек.

Повторю, мартовский матч будет ключевым в весенней части чемпионата, здесь может решаться вопрос чемпионства.

– Давно так не говорили серьезно. «Спартак» в чемпионской гонке?

– Осталось 12 туров, «Спартак» отстает от первого места всего на два очка. Мы видели, как «Зенит» может проигрывать дома, как «Краснодар» теряет очки и уступает «Спартаку» по всем статьям.

Так что главным амбассадором весны в РПЛ назову «Спартак», который может обыграть любого соперника.

– Зимний перерыв для «красно‑белых» совсем некстати?

– Банальные слова, но так и есть, ведь команда была на ходу. С другой стороны, отдыхать надо всем, в том числе и спартаковцам.

Команда приложила много сил, чтобы добиться результата в концовке года. У меня нет никаких сомнений, что команда играла на максимуме, отдавалась физически на 100%.

Важный момент – психология. Люди устают, выдавая максимум в каждой игре. Ты не можешь давать результат постоянно, рано или поздно на фоне усталости случится осечка.

С нами так же было, когда казалось, что мы сильнее и вынесем любого, но порой аутсайдеры преподносили сюрпризы. «Спартак» показал классный результат, взяв 18 очков из 18, но теперь нужно восстановиться.

Мы видим, что результат делают иностранцы, а жить в чужой стране без поддержки близких не каждый сможет.