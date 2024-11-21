Экс-игрок «Спартака» Мамин рассказал, чему научился у Карреры

Бывший защитник системы «Спартака» Артем Мамин вспомнил работу под руководством Массимо Карреры.

«Непривычно было тренироваться у иностранца Карреры, но у него был переводчик. Каррера тоже играл защитника, поэтому очень мне помогал. Он говорил о нюансах игры в обороне: о расположении корпуса, как правильно двигаться и перемещаться. Я многому у него научился», – сказал Мамин.

За основу «Спартака» Артем провел 2 матча.

Сейчас 27-летний игрок выступает за «Урал».

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2017 годах, брал с командой РПЛ.

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