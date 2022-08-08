Уткин: «Травма Мозеса – серьезный удар по «Спартаку». У него была ключевая роль при Абаскале»

Блогер Василий Уткин прокомментировал травму защитника «Спартака» Виктора Мозеса. Нигериец пропустит шесть месяцев.
«Серьезный удар, конечно. У него была совершенно новая роль при Абаскале, и роль ключевая, собственно, и делавшая из «Спартака» команду-трансформер (ну, или по терминологии самого тренера – команду-хамелеон).
Впрочем, на одном ведь игроке все перестроения основываться не могут. Надеюсь, это была не последняя из новых для «Спартака» идей Абаскаля.
Надеюсь – потому что пока за его работой было здорово интересно смотреть», – сказал Уткин.
- Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0).
- Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 4 играх.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина