Чернов: «Зиньковский мало играет? В «Спартаке» надо работать. Никто не говорил, что будет легко»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поговорил о партнере Антоне Зиньковском. Он пришел в команду летом из «Крыльев Советов».

«Переживает ли Зиньковский, что получает мало игрового времени? Со мной он это не обсуждал. В любом случае Антон переживает по этому поводу. Потому что тяжело после «Крыльев», когда играешь все матчи по 90 минут, выходить на пять-десять минут. Никто не говорил, что будет легко.

В «Спартаке» надо работать и стараться на 100 процентов. Тренер всe это видит. Сегодня пять минут, завтра пятнадцать, а следующую игру уже всю отыграет. Зина — боец, и эти мелочи на него никак не повлияют», – сказал Чернов.