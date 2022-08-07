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    Чернов: «Зиньковский мало играет? В «Спартаке» надо работать. Никто не говорил, что будет легко»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов поговорил о партнере Антоне Зиньковском. Он пришел в команду летом из «Крыльев Советов».

    «Переживает ли Зиньковский, что получает мало игрового времени? Со мной он это не обсуждал. В любом случае Антон переживает по этому поводу. Потому что тяжело после «Крыльев», когда играешь все матчи по 90 минут, выходить на пять-десять минут. Никто не говорил, что будет легко.

    В «Спартаке» надо работать и стараться на 100 процентов. Тренер всe это видит. Сегодня пять минут, завтра пятнадцать, а следующую игру уже всю отыграет. Зина — боец, и эти мелочи на него никак не повлияют», – сказал Чернов.

    • Зиньковский и Чернов вместе играли в «Крыльях Советов».
    • Полузащитник поучаствовал во всех матчах сезона РПЛ.
    • Зиньковский стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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