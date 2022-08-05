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    Мойзес поблагодарил бога за переход в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Мойзес высказался о переходе в столичный клуб из «Интернасьонала».

    «Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Очень рад, что ЦСКА оказал мне такое доверие. Я готов помочь клубу в достижении больших целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — написал Мойзес в соцсетях.

    • ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
    • Мойзес – левый защитник.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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