Мойзес поблагодарил бога за переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Мойзес высказался о переходе в столичный клуб из «Интернасьонала».

«Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Очень рад, что ЦСКА оказал мне такое доверие. Я готов помочь клубу в достижении больших целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — написал Мойзес в соцсетях.

ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.

Мойзес – левый защитник.

Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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