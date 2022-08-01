Цорн рассказал о разговоре с Изидором после продажи Бека-Бека

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим Вильсоном Изидором после перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет.
Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с «Локомотивом», идти своим путeм». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб», — сказал Цорн.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»