Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Цорн рассказал о разговоре с Изидором после продажи Бека-Бека

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим Вильсоном Изидором после перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

    «Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет.

    Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с «Локомотивом», идти своим путeм». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб», — сказал Цорн.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    Стало известно, когда и как «Локомотив» получит деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»
    Цорн рассказал, работает ли стратегия «Локомотива» после продажи Бека-Бека 3
    Червиченко не верит, что «Локо» продал Бека-Бека за 12+2 миллионов: «Это фантазия клуба» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:11
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11