Цорн рассказал о разговоре с Изидором после продажи Бека-Бека

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим Вильсоном Изидором после перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет.

Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с «Локомотивом», идти своим путeм». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб», — сказал Цорн.