"Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что" как был ты купи-продай , таким и остался. Тебя надо гнать в три шей из Локомотива. Не ровен час, будешь и рельсы продавать, дай только время.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о стратегии развития клуба после продажи полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.
«Означает ли трансфер Алексиса, что стратегия работает? В моeм понимании, ключевой вывод стратегии по спортивной части — нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счeт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников.
Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека-Бека наш клуб сработал хорошо», — сказал Цорн.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.