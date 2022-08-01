Цорн рассказал, работает ли стратегия «Локомотива» после продажи Бека-Бека

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о стратегии развития клуба после продажи полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

«Означает ли трансфер Алексиса, что стратегия работает? В моeм понимании, ключевой вывод стратегии по спортивной части — нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счeт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников.

Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека-Бека наш клуб сработал хорошо», — сказал Цорн.