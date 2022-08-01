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    Цорн рассказал, работает ли стратегия «Локомотива» после продажи Бека-Бека

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о стратегии развития клуба после продажи полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

    «Означает ли трансфер Алексиса, что стратегия работает? В моeм понимании, ключевой вывод стратегии по спортивной части — нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счeт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников.

    Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека-Бека наш клуб сработал хорошо», — сказал Цорн.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16427

      ilichkadr 1 час назад

      "Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что" как был ты купи-продай , таким и остался. Тебя надо гнать в три шей из Локомотива. Не ровен час, будешь и рельсы продавать, дай только время.

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      Рейтинг: +704

      SpartakMoskwa > ilichkadr 1 час назад

      А что ему нужно было сделать отпустить Бека Бека бесплатно? Чушь перестаньте нести, в нынешней политической ситуации продать игрока это подвиг, и он его совершил, хватит лить грязь уже на него

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      Рейтинг: +16427

      ilichkadr > SpartakMoskwa 35 минут назад

      Зачем отпускать? Этого Бека зачем покупали прошлым летом, чтобы через год его продать? При такой базарной политике Цорна (купи-продай), Локомотив ждёт участь Спартака. Это если повезёт, а пока в реалиях 14-е место и игра в Краснодаре.
      P.S. Я не пророк, но, на мой взгляд, Цорн это конец Локомотива. Осталось ещё Баринова продать и будет полный коленкор...........

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