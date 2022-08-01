Валуев: «Нельзя добиться отмены Fan ID. Недовольство – не повод пересматривать систему»

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил о невозможности отмены системы Fan ID.

«Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее.

Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится.

Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», – сказал Валуев.