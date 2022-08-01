Валуев: «Нельзя добиться отмены Fan ID. Недовольство – не повод пересматривать систему»

"Поменять конституцию? Пусть мозги себе поменяют". "Пока я президент - повышения пенсионного возраста не будет". Чьи это слова? А? Можете сколько угодно нагонять соц работников на выборы и пр, вы ******* стали вы ******* и помрёте (***** - литературное слово, это для модеров). ***** и ты - Валуев! И Терешкова! Да вы там все - суки! И бункерный и ЕдРо и весь аппарат ГосДуры!!!!
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил о невозможности отмены системы Fan ID.
«Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее.
Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится.
Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», – сказал Валуев.
- Fan ID с начала сезона действует на 5 стадионах РПЛ.
- Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
- Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.