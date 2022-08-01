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    Валуев: «Нельзя добиться отмены Fan ID. Недовольство – не повод пересматривать систему»

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил о невозможности отмены системы Fan ID.

    «Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее.

    Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится.

    Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», – сказал Валуев.

    • Fan ID с начала сезона действует на 5 стадионах РПЛ.
    • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
    • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3961

      Enter2006 1 секунду назад

      "Поменять конституцию? Пусть мозги себе поменяют". "Пока я президент - повышения пенсионного возраста не будет". Чьи это слова? А? Можете сколько угодно нагонять соц работников на выборы и пр, вы ******* стали вы ******* и помрёте (***** - литературное слово, это для модеров). ***** и ты - Валуев! И Терешкова! Да вы там все - суки! И бункерный и ЕдРо и весь аппарат ГосДуры!!!!

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      Рейтинг: +182

      KROFF 26 минут назад

      Ага, конституцию значит пересматривать можно, а вашу систему нельзя.

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      Рейтинг: +1213

      jek718875 33 минуты назад

      Валуй! Ты же депутат,слуга народа,так служи народу!

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      Рейтинг: +5836

      Давид59 50 минут назад

      Недовольство - не повод пересматривать. Сказано честно и прямо. Перевожу на русский: наср.ть, если кто-то недоволен . Как говорил Жванецкий, молодцы ребята, вы хорошо устроились.

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      Рейтинг: +1873

      Vitaga 1 час назад

      дебильный подход. впрочем как и автор высказывания. законы должны приниматься в интересах людей а не во вред. но наши депутаты которых назначили на их места - только против интересов простых людей. причем единогласно. как и с пенсионным возрастом. в Европе от 57 до 62х лет. у нас видимо живут дольше.

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      Рейтинг: +11964

      DeStar 1 час назад

      интересный подход. Народу не нравится ,а для кого вообще закон тогда делался? кому профит?

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      Рейтинг: +6022

      Добрый Бобер 1 час назад

      Во-первых, в масках людям приходилось ездить на работу, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, мы не могли не посещать метро. Во-вторых, отменить закон можно, если он не устраивает народ, который и должен решать, а г-н Валуев лишь наёмный работник, чьим работодателем является народ. Как народ скажет, так и должно быть. Власть, которая этого не понимает, должна быть уволена, возможно даже, как на Украине - принудительно.

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      Рейтинг: -93

      Fenix forever > Добрый Бобер 37 минут назад

      Ты прав.

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