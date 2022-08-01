Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Валуев: «Нельзя добиться отмены Fan ID. Недовольство – не повод пересматривать систему»

Валуев: «Нельзя добиться отмены Fan ID. Недовольство – не повод пересматривать систему»

1 августа 2022, 14:36
12

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил о невозможности отмены системы Fan ID.

«Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее.

Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится.

Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», – сказал Валуев.

  • Fan ID с начала сезона действует на 5 стадионах РПЛ.
  • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
  • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1659356685
интересный подход. Народу не нравится ,а для кого вообще закон тогда делался? кому профит?
Ответить
Vitaga
1659357026
дебильный подход. впрочем как и автор высказывания. законы должны приниматься в интересах людей а не во вред. но наши депутаты которых назначили на их места - только против интересов простых людей. причем единогласно. как и с пенсионным возрастом. в Европе от 57 до 62х лет. у нас видимо живут дольше.
Ответить
Давид59
1659357645
Недовольство - не повод пересматривать. Сказано честно и прямо. Перевожу на русский: наср.ть, если кто-то недоволен . Как говорил Жванецкий, молодцы ребята, вы хорошо устроились.
Ответить
jek718875
1659358697
Валуй! Ты же депутат,слуга народа,так служи народу!
Ответить
KROFF
1659359111
Ага, конституцию значит пересматривать можно, а вашу систему нельзя.
Ответить
acor94
1659364227
Предлагаю госдуме ввести закон, по которому нужно подтверждать фанайди каждый год (как и прививку от короновируса). Мало ли ходить с просроченным паспортом болельщика станет опасно для общества!
Ответить
САДЫЧОК
1659368590
Ну , если , этот интеллектуал , сказал Нельзя добиться.....Значит скоро отменят !
Ответить
paracetamol
1659371533
Еще один долбанутый с отбитыми на ринге мозгами. Может компенсируешь финансовые потери клубов от снижения зрителей на трибунах из своего кармана, неандерталь?
Ответить
kvm
1659376610
всё-таки отбили моск на ринге/на льду/...
Ответить
plehanov6
1659496411
Каменная башка себя подтверждает! Как попка-дурак, повторяет за хозяевами.
Ответить
Главные новости
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
8
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
8
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+