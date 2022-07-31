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    Песьяков, Прохин, Уткин – в старте «Ростова» на матч с «Химками»; гости начнут без форвардов

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками». Гости начнут встречу без номинальных нападающих.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

    «Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Данилкин, Черный, Боженов, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане.

    Запасные: Митрюшкин, Чежия, Юран, Зуев, Камышев, Руденко, Долгов, Садыгов, Адеми.

    • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3928

      Enter2006 33 минуты назад

      Руденко в запасе??? За что? Самого мотивированного!
      Пипец... Вы что Химки слить игру захотели???

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