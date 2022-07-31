Песьяков, Прохин, Уткин – в старте «Ростова» на матч с «Химками»; гости начнут без форвардов

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками». Гости начнут встречу без номинальных нападающих.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Данилкин, Черный, Боженов, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане.

Запасные: Митрюшкин, Чежия, Юран, Зуев, Камышев, Руденко, Долгов, Садыгов, Адеми.