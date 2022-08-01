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Юран считает незаслуженной победу «Ростова» над «Химками»

1 августа 2022, 07:24
3

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

По его мнению, подмосковная команда заслуживала ничейный результат.

«На ничью мы наиграли. Просто нужно забивать моменты. Все работало, заставили соперника остаться вдесятером, в концовке немного не дожали. Готовимся к следующему матчу.

«Ростову» удалось реализовать стандарт. Это удалось и с «Динамо», и с «Локомотивом». Необходимо чуть плотнее и жестче играть. Нужно отдать должное Комличенко и Уткину.

Из-за жары было трудно двум командам. У бровки стоять и дышать было тяжело, футболистам еще хуже. Главное, что обошлись без травм.

Терпели, хотели положительного результата. В целом, неплохой матч. Против «Ростова» всегда сложно играть, команда организованная, хорошего уровня», – сказал Юран.

  • «Химки» набрали 4 очка в 3 турах чемпионата.
  • Команда идет на 7-м месте в таблице РПЛ, уступая одну позицию «Ростову».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Юран Сергей
Комментарии (3)
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jek718875
1659329802
Должна была быть ничья
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DOCTOR PENALTY
1659331708
Бл***! Четыре раза прочитал текст, но так и не нашёл где Юран сказал, что победу Ростова считает незаслуженной. Наоборот, он отмечает высокий уровень Ростова. Что Химки наиграли на ничью, это да, но что победа Ростова незаслуженная, такого Юран не говорил.
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Enter2006
1659332105
Игра действительно тянула на ничейку. Но твой в прошлом коллега по Сборной России тебя переиграл.
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