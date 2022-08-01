Юран считает незаслуженной победу «Ростова» над «Химками»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

По его мнению, подмосковная команда заслуживала ничейный результат.

«На ничью мы наиграли. Просто нужно забивать моменты. Все работало, заставили соперника остаться вдесятером, в концовке немного не дожали. Готовимся к следующему матчу.

«Ростову» удалось реализовать стандарт. Это удалось и с «Динамо», и с «Локомотивом». Необходимо чуть плотнее и жестче играть. Нужно отдать должное Комличенко и Уткину.

Из-за жары было трудно двум командам. У бровки стоять и дышать было тяжело, футболистам еще хуже. Главное, что обошлись без травм.

Терпели, хотели положительного результата. В целом, неплохой матч. Против «Ростова» всегда сложно играть, команда организованная, хорошего уровня», – сказал Юран.