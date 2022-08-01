На «Ростов Арене» установлен антирекорд посещаемости в первом матче с Fan ID

Чинушам нашим - позор!
И так нелегко сейчас, но видимо секретная задача вообще убить футбол.
Матч 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками» посетили 5313 зрителей.
По информации Mataratings, это антирекорд посещаемости для «Ростов Арены» без учета ковидных ограничений в сезонах-2019/20, 2020/21 и 2021/22.
11 309 человек на матче против «Тамбова» в конце ноября в сезоне-2019/20 – прошлая наименьшая посещаемость «Ростова» на «Ростов Арене» без ковидных ограничений.
- Это был первый матч на «Ростов Арене» с использованием Fan ID.
- Ростовчане выиграли со счетом 1:0.
- В 3-й встрече подряд забил Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина.