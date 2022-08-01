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    На «Ростов Арене» установлен антирекорд посещаемости в первом матче с Fan ID

    Матч 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками» посетили 5313 зрителей.

    По информации Mataratings, это антирекорд посещаемости для «Ростов Арены» без учета ковидных ограничений в сезонах-2019/20, 2020/21 и 2021/22.

    11 309 человек на матче против «Тамбова» в конце ноября в сезоне-2019/20 – прошлая наименьшая посещаемость «Ростова» на «Ростов Арене» без ковидных ограничений.

    • Это был первый матч на «Ростов Арене» с использованием Fan ID.
    • Ростовчане выиграли со счетом 1:0.
    • В 3-й встрече подряд забил Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3968

      Enter2006 26 минут назад

      Чинушам нашим - позор!
      И так нелегко сейчас, но видимо секретная задача вообще убить футбол.

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      Рейтинг: +2699

      Play 46 минут назад

      Ну это теперь средняя посещаемость и будет

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