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  • На «Ростов Арене» установлен антирекорд посещаемости в первом матче с Fan ID

На «Ростов Арене» установлен антирекорд посещаемости в первом матче с Fan ID

1 августа 2022, 18:49
5

Матч 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками» посетили 5313 зрителей.

По информации Mataratings, это антирекорд посещаемости для «Ростов Арены» без учета ковидных ограничений в сезонах-2019/20, 2020/21 и 2021/22.

11 309 человек на матче против «Тамбова» в конце ноября в сезоне-2019/20 – прошлая наименьшая посещаемость «Ростова» на «Ростов Арене» без ковидных ограничений.

  • Это был первый матч на «Ростов Арене» с использованием Fan ID.
  • Ростовчане выиграли со счетом 1:0.
  • В 3-й встрече подряд забил Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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1659371247
Ну это теперь средняя посещаемость и будет
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mutabor0992
1659377733
Это только начало.В плохую погоду совсем пусто будет.
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ySS
1659377840
Ну да, когда люди, купившие абонементы раньше определенного числа, были вынуждены наматывать километры по территории стадиона, чтобы попасть на игру, это верх организации чемпионата. Эксперимент превратили в экскремент, хотя это и ожидаемо
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zigbert
1659421553
Что же будет дальше?
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Popados
1659424725
Билеты и прежде по паспорту продавались,камеры везде. Что еще надо? Зачем еше это плохо организованное.
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