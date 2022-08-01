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  • Карпин раскритиковал систему Fan ID: «Без него на трибунах было бы тысяч 20»

Карпин раскритиковал систему Fan ID: «Без него на трибунах было бы тысяч 20»

1 августа 2022, 00:24
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID после матча 3-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

  • На матчи пришли 5313 человек.
  • «Ростов Арена» – один из пяти стадионов, на которых действует система Fan ID.
  • Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Первый наш домашний матч после двух добротных игр на выезде. Понятно, не будь этого Fan ID, на трибунах сегодня было бы тысяч 20. Почему люди не оформляют карту болельщика? Это у них надо спросить. Я, например, до сих пор не понимаю, зачем это нужно и для кого.

У меня много вопросов. Зачем Fan ID нужно оформлять футболистам и тренерам? Клуб хочет больше денег, мы – поддержки», – сказал Карпин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Чехов на Садовой
1659303241
Да не 20 тысяч. А тридцатка точно. В такое время и такое дерьмо, как факайди, придумывают! А может это враги нашей страны?
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Benifacto
1659323692
это заход с другого фланга для ку ку кодов! шас гриб подет, начнуться танцы.....
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Enter2006
1659327524
Кому может нравиться цифровое рабство? Вот и не оформляют, и я считаю правильно делают. Я к примеру никогда этот кал не оформлю!
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ЗаЖиМ
1659346458
а на сайте продано билетов было куча, я выбирал себе на ряд, было много занято, а в итоге на целом ряду в секторе сидели я и дочка
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