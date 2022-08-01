Карпин раскритиковал систему Fan ID: «Без него на трибунах было бы тысяч 20»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID после матча 3-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

На матчи пришли 5313 человек.

«Ростов Арена» – один из пяти стадионов, на которых действует система Fan ID.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Первый наш домашний матч после двух добротных игр на выезде. Понятно, не будь этого Fan ID, на трибунах сегодня было бы тысяч 20. Почему люди не оформляют карту болельщика? Это у них надо спросить. Я, например, до сих пор не понимаю, зачем это нужно и для кого.

У меня много вопросов. Зачем Fan ID нужно оформлять футболистам и тренерам? Клуб хочет больше денег, мы – поддержки», – сказал Карпин.