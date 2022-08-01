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    «Результат на тоненького совсем». Карпин – о победе «Ростова» над «Химками»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о результате матча третьего тура РПЛ против «Химок».

    • Ростовчане выиграли со счетом 1:0.
    • В 3-й встрече подряд забил Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина.
    • Команда набрала 5 очков и идет на 6-м месте в чемпионате.

    «Понятно, что не все понравилось, результат на тоненького совсем. Особенно в первом тайме было слишком много необоснованных потерь без прессинга.

    Не знаю, с чем это связано. Отработали плохо, на десять метров не давали, как нужно. Точно связано с жарой, потому что все были вяленькие, причем обе команды», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23080

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Валера максималист, это хорошо. Объективно: Ростов выглядит очень симпатично.

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