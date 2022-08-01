«Результат на тоненького совсем». Карпин – о победе «Ростова» над «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о результате матча третьего тура РПЛ против «Химок».
- Ростовчане выиграли со счетом 1:0.
- В 3-й встрече подряд забил Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина.
- Команда набрала 5 очков и идет на 6-м месте в чемпионате.
«Понятно, что не все понравилось, результат на тоненького совсем. Особенно в первом тайме было слишком много необоснованных потерь без прессинга.
Не знаю, с чем это связано. Отработали плохо, на десять метров не давали, как нужно. Точно связано с жарой, потому что все были вяленькие, причем обе команды», – сказал Карпин.
Источник: «Матч ТВ»