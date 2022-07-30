«Нельзя говорить, что травму Фассона можно было предугадать заранее». Врач «Локо» – о разрыве крестов у бразильца

Врач «Локомотива» Игорь Калюжный объяснил, почему защитник Лукас Фассон порвал крестообразную связку колена.

«Все игроки перед тем, как подписать контракт с «Локомотивом», проходят углублeнный медосмотр, который в себя включает МРТ-обследование, в том числе и коленных суставов, поэтому изначально перед тем, как подписать игрока, мы уже заранее знаем о реальных предрасположенностях и факторах, которые могут способствовать той или иной травме.

Касательно Лукаса: у него при обследовании не было выявлено никаких проблем, то есть оба коленных сустава анатомически целостны, без каких-либо предпосылок к травме.

Также на предсезонных сборах проводилось большое количество различных тестов, в том числе jump-test, nordboard-test и другие. Все они позволяют оценить состояние мышечной системы, насколько она готова и насколько она симметрична.

Травмы крестообразных связок очень часто являются непрогнозируемыми, поскольку происходят при минимальном контакте. Поэтому нельзя говорить, что можно было предугадать травму Фассона заранее.

Скорее это стечение обстоятельств, минимальное физическое воздействие и положение ноги в эпизоде. Всe это привело именно к такому повреждению колена», – сказал Калюжный.