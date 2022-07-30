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    Отец Еременко объяснил, почему Роман в 2021 году покинул «Ростов» и приостановил карьеру

    Алексей Еременко, отец полузащитника ХИФК Романа Еременко, назвал причину паузы в карьере своего сына.

    • Хавбек в феврале 2021 года расторг контракт с «Ростовом».
    • После этого он 1,5 года был без команды.

    «Раньше у Ромы не было такого рвения и желания играть профессионально. После долгих лет, когда он играл профессионально, он хотел быть ближе с семьей.

    Например, три месяца они жили вместе, три месяца раздельно, поэтому сейчас он настоящий папа. Ему нравится быть им. Все-таки трое маленьких детей, нужно быть ответственным.

    Его приостановка карьеры была связана с семьей. Он там, они здесь. Начались терки в семье. Он решил, что семья должна быть на первом месте», – сказал Еременко-старший.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9361

      САДЫЧОК 1 час назад

      К , сожалению , из прессы известно , что наркотики , тому виной !

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