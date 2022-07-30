Отец Еременко объяснил, почему Роман в 2021 году покинул «Ростов» и приостановил карьеру

Алексей Еременко, отец полузащитника ХИФК Романа Еременко, назвал причину паузы в карьере своего сына.

Хавбек в феврале 2021 года расторг контракт с «Ростовом».

После этого он 1,5 года был без команды.

«Раньше у Ромы не было такого рвения и желания играть профессионально. После долгих лет, когда он играл профессионально, он хотел быть ближе с семьей.

Например, три месяца они жили вместе, три месяца раздельно, поэтому сейчас он настоящий папа. Ему нравится быть им. Все-таки трое маленьких детей, нужно быть ответственным.

Его приостановка карьеры была связана с семьей. Он там, они здесь. Начались терки в семье. Он решил, что семья должна быть на первом месте», – сказал Еременко-старший.