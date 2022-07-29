Малком: «Дзюба очень помог мне в «Зените». Надеюсь, скоро увидимся»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, чем ему помогал в клубе экс-партнер Артем Дзюба. Сейчас он свободный агент.
– Раньше новичкам в раздевалке «Зенита» помогал Дзюба. Теперь в ней стало тише?
– Теперь за такие вещи в раздевалке отвечаем мы (улыбается). Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В свое время Дзюба очень мне помог, когда я только пришел в команду. Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всем. И, надеюсь, мы скоро увидимся.
- Малком куплен «Зенитом» у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
- Дзюба сейчас поддерживает форму в «Рубине».
- Форвард покинул «Зенит» в мае – контракт истек.
Источник: «Матч ТВ»