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    Малком: «Дзюба очень помог мне в «Зените». Надеюсь, скоро увидимся»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал, чем ему помогал в клубе экс-партнер Артем Дзюба. Сейчас он свободный агент.

    – Раньше новичкам в раздевалке «Зенита» помогал Дзюба. Теперь в ней стало тише?

    – Теперь за такие вещи в раздевалке отвечаем мы (улыбается). Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В свое время Дзюба очень мне помог, когда я только пришел в команду. Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всем. И, надеюсь, мы скоро увидимся.

    • Малком куплен «Зенитом» у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • Дзюба сейчас поддерживает форму в «Рубине».
    • Форвард покинул «Зенит» в мае – контракт истек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11231

      Алексей З 1 час назад

      Не удивительно , что и в раздевалке теперь бразилы рулят.
      Российские игроки изучают Самбу и португальский язык.

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      Рейтинг: +1855

      fakeid > Алексей З 9 минут назад

      с 2012 у нас знают португальский, сейчас в питере без него вообще никуда.

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